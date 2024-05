A Prefeitura de Castelo, localizada no sul do Espírito Santo, teve seu perfil no Facebook invadido, resultando na publicação de conteúdo erótico. Com a aproximação da festa de Corpus Christi na cidade, uma das maiores celebrações religiosas do estado, marcada para a próxima semana, o município está impedido de utilizar a rede social para divulgar a programação do evento, pois ainda não recuperou o acesso à conta.

Em contato com A Gazeta, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que está sem acesso ao perfil desde o dia 6 de maio e precisou recorrer à Justiça para tentar recuperar o domínio da conta. Enquanto isso, o perfil continua a compartilhar conteúdo adulto, incluindo cenas que insinuam práticas sexuais.

Nas redes sociais, alguns seguidores do perfil expressaram surpresa com as publicações. “Gente, esse Facebook da Prefeitura de Castelo está fazendo vergonha, não é possível, com tanto profissional sendo pago com nosso dinheiro, não conseguiram resolver isso ainda, vão trabalhar meu povo, o mundo não é só festa não, merecemos respeito”, comentou uma seguidora, sem saber que o perfil havia sido hackeado.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre uma possível investigação da invasão da conta da prefeitura. A corporação informou, neste sábado (25), que não possui detalhes sobre o caso, pois os cartórios das delegacias não funcionam nos finais de semana.

Ressaltou ainda que, caso tenha sido registrado um boletim de ocorrência e não tenha havido prisão em flagrante, o caso será investigado pela Polícia Civil. Denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia 181, com garantia de anonimato.

A Gazeta também contatou a Meta, empresa controladora do Facebook, para saber se a companhia já foi notificada pela Justiça e o que pode ser feito em relação ao perfil invadido, mas até o momento não recebeu respostas.