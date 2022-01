Uma mudança que vai mexer com todo o cenário político de Guarapari. O ex-vereador Gedson Merízio (PSB) vai disputar uma vaga de deputado federal. O portal 27 apurou que ele foi chamado em Vitória na tarde desta segunda-feira (24), para discutir com lideranças do partido e do governo, a sua entrada no cenário eleitoral.

A reunião está acontecendo neste momento. Gedson está trabalhando na Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (SECTIDES), ao lado de Tyago Hoffman que vai disputar uma vaga de deputado estadual.

Gedson não disputaria nenhuma vaga nas eleições deste ano. Ele foi chamado para colocar seu nome na disputa. Ao que parece, o entendimento é que a entrada de Gedson cria uma dobradinha que pode potencializar os votos de Tyago e do próprio Gedson. É uma mudança significativa em todo xadrez eleitoral. Em breve mais informações sobre o assunto.