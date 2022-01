A prefeitura de Piúma, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Fiscalização Ambiental, em ação conjunta com a Polícia Militar, vem realizando desde dezembro, rondas intensivas contra a poluição sonora na cidade

Conforme estabelece o Decreto 2.367/2021, fica proibida permanência de amplificadores de som de quaisquer tipos ou tamanho em logradouros públicos, bem como reforça a proibição de carros automotores com amplificadores de som ligados.

Ainda de acordo com esse decreto, para quem descumprir a legislação vigente a multa é de R$ 2.240 reais com apreensão da fonte causadora de ruídos. Nestes meses de fiscalização, já foram apreendidos diversos equipamentos sonoros.

O objetivo desta coibição à poluição sonora é de manter o sossego e respeitar o direito de todos os munícipes e turistas que frequentam Piúma. Além do atendimento diário às denúncias recebidas. A fiscalização também atua na conscientização de proprietários de bares, restaurantes, quiosques e casas de festas, além de também atender denúncias em residências.

A Secretaria de Meio Ambiente de Piúma ressalta que um direito se encerra quando adentra no direito do outro. Poluição sonora incomoda e é crime! Denuncie através do telefone (28) 99951.5694