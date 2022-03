O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou, nesta sexta-feira (11), a atualização das medidas qualificadas de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Em decorrência da queda dos indicadores da doença, Casagrande anunciou o retorno da classificação de Risco Muito Baixo, a partir da próxima semana.

Além disso, não haverá obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos nos municípios em Risco Baixo, de acordo com o Mapa de Risco da Covid-19, sendo mantida a exigência somente em locais fechados. A exigência do uso de máscaras segue nos municípios classificados em Risco Moderado.

Nas microrregiões classificadas em Risco Muito Baixo, o uso da máscara é apenas recomendado, sendo obrigatório apenas para pessoas que testaram positivo para a Covid. Também não haverá mais a exigência da apresentação do passaporte vacinal.

“Desde o início da pandemia, temos nos orientado com base nas evidências científicas e em critérios técnicos, de forma bem objetiva, mesmo sofrendo pressões políticas e de grupos da sociedade. Quem governa precisa tomar decisões, que nem sempre são simpáticas, mas que são necessárias. Além da minha fé em Deus, me orientei também por essas evidências científicas e a opinião de especialistas de dentro e fora do Governo. Nesses mais de dois anos de enfrentamento, sou muito grato a todos que nos ajudaram nesse trabalho de salvar vidas. Agradeço a todos os capixabas e que a gente possa continuar dando passos adiante”, disse Casagrande, durante pronunciamento ao vivo pelas redes sociais.