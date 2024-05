Nesta quinta-feira (23), a Câmara Municipal de Guarapari foi palco de intensos debates sobre o esporte local durante a 20ª Sessão Ordinária. O destaque da sessão foi a apresentação do Projeto de Lei 084/2024, que visa instituir o Bolsa Atleta Guarapariense, uma iniciativa da prefeitura para apoiar os atletas da cidade.

Tempo para analisar. A chegada do projeto gerou diversas reações entre os vereadores. Muitos argumentaram que precisavam de tempo para analisar e propor emendas ao texto. O vereador Dito Xaréu, no entanto, solicitou urgência na votação para beneficiar os atletas o quanto antes.

Oldair Rossi lamentou a demora na apresentação do projeto, considerando que deveria ter sido introduzido anteriormente no mandato do prefeito. O presidente da Câmara, Wendel Lima, agradeceu a presença da secretária de esportes, Joelma Meriguete, que acompanhou a sessão de perto.

Ano eleitoral. Vereador Izac Queiroz também criticou a demora do projeto, destacando que a proposta só veio à tona em ano eleitoral. Já Max Júnior, mencionou sua emenda anterior ao projeto e reclamou da pressa imposta pela prefeitura.

Competições estaduais. Rodrigo Borges, por sua vez, apoiou um regime de urgência com um prazo necessário para análise. Ele propôs uma emenda que alterava os requisitos de participação dos atletas, focando em competições estaduais ao invés de nacionais e internacionais como está no projeto.

O debate sobre a urgência continuou com Dito Xaréu pedindo a retirada da urgência para permitir uma análise mais cuidadosa. Rodrigo Borges voltou a tribuna, justificando a necessidade de mudanças no projeto original para atender a todos os atletas. Max Júnior criticou a prefeitura por tentar aprovar o projeto rapidamente, sem tempo adequado para avaliação.

Revisão. Professor Luciano destacou a importância de revisar os critérios do projeto, citando o exemplo de um atleta de 50 anos que não seria contemplado, já que a proposta atual limita a idade dos beneficiados a 20 anos.

Após intensas discussões, a matéria foi encaminhada para a ordem do dia por 7 votos a 5. A sessão prosseguiu com Sabrina Astori abordando a política sobre drogas do município, e outros vereadores, incluindo professor Luciano, Dr. Humberto e Wendel, prestando homenagens.

Dudu Corretor mencionou o América Esporte Clube e a necessidade de apoio ao esporte em Guarapari. Rodrigo Borges criticou a falta de apoio contínuo aos atletas e a incompetência da prefeitura por apresentar o projeto de forma tardia e urgente.

Devido à falta de quórum, a sessão foi encerrada, e o projeto deverá ser discutido novamente nas próximas sessões.