O governador Renato Casagrande reuniu a imprensa da região sul na tarde desta quarta-feira (22), para fazer um balanço dos investimentos realizados no Estado e também nos municípios desta área, durante os seus três anos de mandato.

Pandemia. Casagrande primeiramente falou sobre as dificuldades enfrentadas na pandemia. “Estamos terminando um ano diferente para todos nós do mundo. Nós construímos a nossa estrada caminhando por ela. Não tínhamos uma estrada pronta saber como a gente ia enfrentar a pandemia”, disse ele, relatando que a gestão conquistou bons resultados na condução da pandemia.

Variante. O governador falou ainda na nova variante ômicron e pediu que as pessoas se cuidem. “Tomem cuidado, não relaxem, não estamos recomendando grandes concentrações neste final de ano, estamos pedindo e implorando até, para que as pessoas possam tomar as vacinas, importante que as pessoas compreendam a necessidade de se imunizarem”, disse.

Investimentos. Em seguida o governador apresentou vários dados aos jornalistas, que mostram a capacidade dos investimentos que foram realizados em todo Estado. Já no primeiro ano de mandato em 2019 foram investidos R$ 836 milhões. Em 2020 foram investidos R$ 1.120 (um bilhão e cento e vinte milhões). Em 2021 já estão empenhados R$ 1.421 (um bilhão e quatrocentos e vinte milhões), com expectativa de chegar a quase 4 bilhões (R$ 3. 766).

Educação. O governador falou dos investimentos com Educação com 60 mil cromebooks para os alunos, R$ 6 milhões para pen modem com pacote de dados para os alunos, R$ 5 mil para mais de 14 mil professores poderem comprar computadores, além de mais de R$ 50 milhões de investimentos em laboratórios e equipamentos.

Governador também falou de investimentos de R$ 100 milhões de obras diretas na educação e mais R$ 9,5 milhões em convênios nas escolas municipais.

Região Sul. Depois o governador falou especificamente das macrorregiões que compõem o sul do estado e detalhou os investimentos nesta região. Aqui, entre 2018 e 2021, foram investidos mais de R$ 20 milhões em 23 municípios e 24 escolas. Um novo edital prevê R$ 104 milhões em 38 municípios e 40 escolas.

No Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti), foram investidos mais de R$ 46 milhões em 16 municípios atendendo a mais de 5 mil estudantes. Confira mais investimentos no vídeo do governador.