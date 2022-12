O governador do Estado, Renato Casagrande visitou nesta manhã a cidade de Viana, que sofre com as fortes chuvas do Estado. Ele esteve acompanhado do prefeito da cidade, Wanderson Bueno; do deputado federal eleito, Gilson Daniel; do comandante dos Bombeiros, Coronel Cerqueira; do Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Buzatto e da defesa civil municipal visitaram a comunidade de Nova Belém e o bairro Universal.

A cidade é uma das mais atingidas pelas chuvas nos últimos dias no Estado. O governador Casagrande anunciou que encaminhou para a assembleia um projeto de lei para dar um auxílio financeiro de R$ 3 mil para famílias atingidas pelas chuvas no ES. Veja o vídeo.