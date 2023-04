Para garantir maior assistência neurológica ao público infantil no Espírito Santo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), realizou a contratação do serviço de consultas em neuropediatria no Hospital Estadual Infantil de Vitória (HINSG). Na manhã desta terça-feira (04), o governador Renato Casagrande visitou a unidade para acompanhar o início do serviço. A partir de agora, passam a ser ofertadas 960 consultas mensais na unidade, sendo 40 diárias, de segunda a sábado.

No total, serão 640 consultas presenciais e 320 por teleconsulta (somente após o primeiro atendimento presencial). O contrato também prevê atendimento para pacientes internados e terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por até 60 meses, com investimento inicial de R$ 2.612.865,36.

“Iniciamos hoje aqui as consultas em neuropediatria no Hospital Infantil. Essa é uma especialidade que necessita de um profissional muito difícil de encontrar no Espírito Santo. Para garantir a oferta desse serviço, fizemos a contratação de uma empresa para que a gente possa ofertar quase mil consultas por mês. Assim, o Governo do Estado trabalha para que todos capixabas tenham um atendimento digno na área de saúde”, afirmou Casagrande.

O secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, ressaltou a importância da contratação das consultas e os esforços empenhados para ampliar o número de atendimentos nessa especialidade no Estado. “Esse é um passo muito importante para a ampliação de assistência nessa especialidade no Estado. Estamos trabalhando para proporcionar o melhor atendimento aos cidadãos capixabas e conseguir acompanhar de perto todos que precisam desse atendimento tão importante”, disse.

No Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, a oferta mensal será de 950 consultas em neuropediatria, sendo 350 presenciais e 600 por teleconsulta – por meio de pactuação entre a Sesa e a Organização Social contratada para fazer a gestão da unidade, o Instituto Acqua. O serviço de teleconsulta está previsto para iniciar ainda neste mês.

As consultas no Himaba são agendadas por meio de telefone específico, (27) 3191-2770, que funciona com cinco telefonistas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Vale destacar que a primeira consulta na especialidade deverá ser presencial, em que o paciente deve ser encaminhado pela Unidade Básica de Saúde via Regulação Estadual.