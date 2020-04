O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), começou a distribuir, nessa terça-feira (14), mais de 1 milhão de equipamentos de proteção individual (EPIs) para os 78 municípios do Estado. Os materiais estão sendo encaminhados para as Superintendências Regionais de Saúde e de lá serão entregues aos municípios. O investimento na aquisição dos produtos é de R$ 8.264.603,20.

Os equipamentos são luvas de procedimentos, aventais, gorro e óculos de proteção. Também serão distribuídos mais de 800 mil produtos como álcool em gel, sabonete espuma, papel toalha e pastilha de cloro orgânico.

Os materiais vão reforçar o trabalho de enfrentamento ao coronavírus no Estado. “Os municípios poderão retirar todo o material até final da semana diretamente nas Superintendências. Também estamos distribuindo 6.500 testes rápidos para os municípios realizarem a testagem de Covid-19 em trabalhadores da saúde que se afastarem por apresentar algum sintoma respiratório. Importante destacar que o teste rápido deve ser feito após o sétimo dia de evolução dos sintomas”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

Os municípios da região Metropolitana podem retirar diretamente no Almoxarifado Central da Sesa, em Itararé, Vitória. Os demais, nas Superintendências de Colatina, Cachoeiro e São Mateus a partir desta quarta-feira (15).

Os kits de testes para a Covid-19 deverão ser retirados pelos municípios diretamente no Lacen/ES, que fica em Bento Ferreira, Vitória.

Descrição dos materiais adquiridos:

– Luvas de procedimentos (G): 2.070 caixas com 100 unidades;

– Luvas de procedimentos (M): 5.176 caixas com 100 unidades;

– Luvas de procedimentos (P): 2.078 caixas com 100 unidades;

– Avental: 51.756;

– Gorro: 62.107;

– Óculos de proteção: 51.756;

– Alcool em gel 1 litro: 207.024;

– Sabonete Espuma: 155.268;

– Papel toalha: 517.561;

– Pastilha 200g Cloro Orgânico: 4.222.