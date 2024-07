A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) concluiu nesta quarta-feira (10) a remoção das cabines da antiga praça de pedágio da Terceira Ponte. O governador Renato Casagrande havia anunciado o início do processo de remoção em suas redes sociais há menos de um mês. As atividades, inicialmente previstas para 45 dias, foram finalizadas em 23 dias, sem qualquer registro de incidentes ou contratempos. Nos próximos dias, o Governo estima avançar e iniciar a remoção das cabines na Rodovia do Sol, em Guarapari.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, ressaltou que as obras não interromperam o trânsito e atenderam a um pleito da população. “Desde dezembro, quando encerrou a antiga concessão, a permanência dessa estrutura no local foi questionada por alguns cidadãos. Atendemos a essa demanda de forma muito organizada, sem interromper o trânsito e iremos empregar essa mesma eficiência na remoção das cabines em Guarapari”, afirmou Damasceno.

A Secretaria também está trabalhando no projeto de reorganização viária das antigas praças de pedágio. A expectativa é que esta reconfiguração promova o ajuste do trânsito dos veículos na área de acesso da Terceira Ponte, no km 0, beneficiando também pedestres e ciclistas. O projeto, a ser executado em longo prazo, também trabalhará com o paisagismo e adequação da iluminação pública, proporcionando um ambiente mais seguro para todos.