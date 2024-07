A Futura, através do projeto 100% Cidades, realizou uma pesquisa pré-eleitoral que aponta como os moradores de Guarapari avaliam as gestões do prefeito, do governador do Espírito Santo e do presidente da República. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (8).

A pesquisa entrevistou 400 eleitores com mais de 16 anos entre os dias 26 de junho e 2 de julho de 2024. A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, e a confiabilidade é de 95%.

Federal. Em relação à gestão federal, 28,9% dos moradores da cidade saúde avaliaram como ótima ou boa, 41,1% consideraram regular e 27,4% disseram ser ruim ou péssima.

Estadual. A administração estadual recebeu uma avaliação positiva de 50,7% dos entrevistados, que consideraram o governo ótimo ou bom. Outros 35,6% classificaram como regular e 7,9% avaliaram como ruim ou péssima.

Gestão da prefeitura. Já a gestão municipal recebeu críticas mais severas: apenas 17,2% dos entrevistados avaliaram a administração da prefeitura como ótima ou boa, enquanto 37,9% a consideraram regular e 40,1% a classificaram como ruim ou péssima.

40,2% ruim. Quando submetidos a uma avaliação individual, o prefeito Edson Magalhães (PSDB) foi apontado como um ótimo ou bom gestor por 27,0% dos entrevistados. Outros 31,8% o consideraram um prefeito regular e 40,2% avaliaram sua gestão como ruim ou péssima.

Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi apontado como ótimo ou bom por 25,0% dos entrevistados, regular por 26,8% e ruim ou péssimo por 46,4%. Já o governador Renato Casagrande (PSB) teve uma avaliação positiva de 59,4% dos entrevistados, que o consideraram ótimo ou bom, enquanto 29,3% o avaliaram como regular e 10,1% como ruim ou péssimo.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número ES-03177/2024 e foi realizada por meio de entrevistas por telefone assistido por computador.