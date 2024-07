Os municípios capixabas já podem dar início à vacinação contra o HPV, ou Papilomavírus Humano, ao público de 15 a 45 anos que usam a profilaxia pré-exposição ao HIV (PreP). As orientações foram encaminhadas nessa segunda-feira (08), pela Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Programa Estadual de Imunizações, na Nota Técnica conjunta Nº30. A ampliação da vacina ao novo público foi recomendada pelo Ministério da Saúde na última semana. A PreP é um método de prevenção à infecção pelo HIV, e é indicado para aquelas que tenham maior risco de entrar em contato com o vírus.

A ampliação da vacinação contra o HPV a este grupo é devido ao perfil de morbidade em usuários de PrEP, que possuem vulnerabilidade acrescida para as infecções sexualmente transmissíveis, como o HPV, sendo a vacina uma importante estratégia para a prevenir o HPV e os cânceres associados a ele, como câncer de colo uterino, de pênis, anal e oral. As doses estão disponíveis nas mais de 700 salas de vacinas do Estado e, para a imunização, os usuários da PreP devem levar uma documentação que comprove o uso. A esse grupo, serão administradas três doses, de acordo com o esquema vacinal prévio.

Ampliação dos cuidados

A Profilaxia Pré-Exposição está indicada para pessoas que apresentam contextos de risco aumentado para aquisição da infecção pelo HIV, segundo o Protocolo Clínico e diretrizes terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de risco à infecção pelo HIV.

O método consiste na tomada de comprimidos antes da relação sexual, o que permite ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o HIV. A pessoa em PrEP realiza acompanhamento regular de saúde, com testagem para o HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). No Espírito Santo, 2.869 pessoas estão cadastradas para fazer uso do método.

De acordo com a referência técnica da Coordenação Estadual de IST/Aids, da Sesa, a ginecologista Bettina Moulin, a ampliação da vacina HPV a este grupo é muito significativa e potencializa os cuidados para aqueles que fazem uso da PreP, principalmente para que possam utilizar o método corretamente.

“A PreP é um método de prevenção da infecção pelo vírus HIV, que consiste no uso de medicação antirretroviral, indicado para ser usado pelas pessoas que têm maior risco de contrair o vírus. É uma medicação muito importante e que deve ser tomada da forma correta, com acompanhamento no serviço. Junto à imunização contra o HPV, agora com a ampliação a este grupo, faz importante não se esquecer de manter os cuidados, como o uso da camisinha”, destacou Bettina Moulin.

Para a referência técnica Política da Equidade, do Núcleo Especial de Atenção Primária (NEAPRI), da Sesa, Julio César de Moraes, a ampliação também é vista como fundamental e vem em um momento importante. “Estamos vindo de uma ampliação da PreP a todas as pessoas que têm vida sexual ativa e que demandam essa ferramenta para evitar a contaminação por HIV. E a Sesa vem endossando a Nota Técnica do Ministério e dando aos territórios uma direção para que as pessoas possam fazer uso da vacinação para se prevenirem contra o HPV, que é um vírus diretamente ligado a vários tipos de câncer”, ressaltou.

Ainda, segundo Moraes, o NEAPRI, ao lado da Coordenação Estadual de IST/Aids, tem fortalecido a estratégia da ampliação da PreP na Atenção Primária, não somente nos centros de referências. “É uma forma também de ampliar o método às pessoas em vulnerabilidade e agora, a sua vacinação”, disse.

Como será a vacinação

População de 15 a 45 anos que faz uso da PreP que nunca foi vacinada contra o HPV, deverá receber três doses da vacina, com intervalo de dois meses entre a primeira e segunda dose, e intervalo de seis meses entre a segunda e a terceira dose.

Pacientes que utilizam a PrEP e foram vacinados com esquema completo, conforme preconizados para determinadas faixas etárias ou situações especiais, têm o esquema encerrado, não sendo preciso serem vacinados novamente;

Se utilizam a PrEP e foram previamente vacinadas, mas com esquema incompleto, a recomendação é completar as doses faltantes para o esquema de três doses.

Vacina HPV

A vacina contra o HPV é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos determinados grupos:

Crianças e adolescentes de 09 a 14 anos, com aplicação da dose única;

Pessoas imunocomprometidos de 09 a 45 anos (Pessoas Vivendo com HIV e Aids – PVHA, pacientes oncológicos e transplantados) mediante prescrição médica;

Vítimas de violência sexual, sendo duas doses para as pessoas de 09 a menores de 15 anos e três doses para pessoas de 15 a 45 anos. Em ambos os casos a depender do esquema vacinal prévio;

E pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR).

A vacina HPV em dose única em crianças e adolescentes de 09 a 14 anos é uma das doses de rotina presente no Calendário de Vacinação. Neste ano de 2024, segundo dados do Sistema Vacina e Confia, o Estado apresenta 83,04% de cobertura no grupo feminino e 76,67% no grupo masculino. Os dados são preliminares.