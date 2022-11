O Governo do Estado realizou, na última quarta-feira (16), a entrega de novas viaturas para a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). A solenidade de entrega aconteceu no pátio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória, e contou com a presença do governadora em exercício do Estado, Jacqueline Moraes, do delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, e de demais autoridades.

São 73 novos veículos caracterizados, sendo 59 viaturas do tipo caminhonete, marca Ford, com valor unitário de R$ 318 mil, e 14 viaturas modelo Creta Action, marca Hyundai, com valor unitário de R$ 159 mil. O investimento total de R$ 20.988.000,00 foi viabilizado por meio do recurso do Tesouro Estadual e do Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Civil (Funrepoci), com o intuito de reforçar a frota de veículos da Polícia Civil.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante, destacou a importância do reaparelhamento das polícias para a segurança dos capixabas. “Os investimentos do Governo Estadual na área de segurança pública passam pela aquisição de viaturas, armamentos e tecnologias, realização de concursos públicos e pela construção de unidades. O governador Renato Casagrande tem compromisso com a segurança dos capixabas e isso pode ser constatado nos investimentos que ele vêm realizando”, enfatizou Celante.

Além desses veículos, a Polícia Civil recebeu, no final de 2021, por meio de emenda parlamentar, 33 novas viaturas modelo Renault Logan 1.6, que, somados, são R$ 2,2 milhões em investimento para a modernização da frota.

O delegado-geral José Darcy Arruda agradeceu o compromisso que o Governo do Estado tem demonstrado com as Forças de Segurança. “Somos gratos pela seriedade que esse Governo trata a segurança pública e por todos os investimentos que têm proporcionado nas melhorias do serviço policial e na agilidade para a resolutividade dos crimes”, pontuou.