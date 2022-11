De volta ao centro de eventos Lua Azul as amigas e idealizadoras do Chá Beneficente Pessoas de Valor realizam a 12ª no próximo domingo (20), a partir das 16h mais uma edição do evento, onde tradicionalmente arrecadam fundos para serem destinados à quatro instituições sociais de Guarapari: Crescer com Viver, Portal da Luz, Salvamar e Mão Amiga.

“Estamos na expectativa de realizar mais uma edição de sucesso. E somos muito gratas pela ajuda de todos os patrocinadores e parceiros que contribuem para essa corrente do bem. Ajudar ao próximo é uma causa nobre”. Comentou a oftalmologista Beth Pádua.

Já Dora Nossa destaca “O evento conta com atração musical, desfile de moda, leilão, sorteios, ação entre amigos e um buffet completo e exclusivo para os participantes. E os convites estão à venda nas lojas parceiras: Silvana Daniel, Ana Abisai, Atrevida, My Dreams e He & She. Faltam poucos. ”, Finalizou Dora.

Todas as peças e produtos para leilões estão disponíveis no Instagram: @chapessoasdevalor

Participe você também

Local: Centro de Eventos Lua Azul

Data: 20/11

Horário: 16h

Valor: 150,00 all inclusive