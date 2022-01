A cidade de Guarapari já tem o seu primeiro assassinato de 2022. Na noite de ontem (3), um menor com 17 anos, foi assassinado a tiros no bairro Kubitscheck. De acordo com informações da polícia – o menor que não foi identificado – e a namorada, estavam caminhando em direção a um ponto de ônibus, quando o assassino se aproximou de bicicleta e disparou contra o menor.

Ele chegou a ser socorrido para a UPA do bairro Ipiranga, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um suspeito também menor, de 17 anos, foi detido por suposto envolvimento no crime e levado a delegacia. Mas ele negou participação no crime. Quem tiver informações sobre o crime pode ajudar através do Disque Denúncia pelo número 181.