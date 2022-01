A Prefeitura de Vitória abriu, nesta segunda-feira (03), processo seletivo para contratação de profissionais em regime de designação temporária, para atuarem na rede municipal de Educação, no Ensino Fundamental, suprindo as vagas que surgiram por afastamentos de profissionais efetivos.

O processo seletivo é para profissionais da Educação Básica, com licenciatura plena em Pedagogia ou em Licenciaturas. A chamada contempla professores de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, além de dinamizadores de Artes e de Educação Física, pedagogos e coordenadores de turno.

Os salários iniciais são R$ 2.099,41 (25 horas semanais), R$ 3.359,06 (40 horas semanais) e R$ 3.695,12 (44 horas semanais).

Inscrições

A inscrição é gratuita e está aberta no endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br, a partir das 10 horas desta segunda-feira (03) até as 23h59 do dia 12 (quarta-feira). No momento da inscrição, o candidato deve preencher os campos conforme solicitado, informando a data de conclusão do curso e o seu exercício profissional.

Não é necessário apresentar documentação no ato da inscrição, apenas quando for publicado o chamamento para assumir o cargo. A seleção será feita por análise de exercício profissional e qualificação profissional. Importante destacar: quem não conseguir comprovar o que declarou na inscrição será eliminado do processo seletivo.

Mais informações

As dúvidas em relação ao processo deverão ser dirimidas junto à Coordenação de Recrutamento e Seleção da Secretaria de Gestão e Planejamento ( Seges ), pelo e-mail processoseletivo@vitoria.es.gov.br, e à Coordenação Técnica de Pessoal da Secretaria de Educação ( Seme ), pelo e-mail cpessoalseme@vitoria.es.gov.br, após a leitura integral do edital.

Outras informações estão no edital publicado na edição do Diário Oficial de Vitória de quinta-feira (30). Acesse aqui.