2 – PRAIA DAS CASTANHEIRAS

5h às 8h

5h às 11h 17h às 22h

Área de 60m, ao norte, a partir do final da faixa de areia, em direção à Praia das Castanheiras – (Quadra em frente à Praça do Coração). Área de 60m, ao sul, a partir do final da faixa de areia, paralela à via pública de acesso ao Siribeira Iate Clube.

Todo restante da orla da praia.