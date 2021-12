Na último dia 22 de dezembro, a Ideally Construtora mostrou porque é uma das empresas mais importantes do Estado. Nessa data, ela reuniu corretores, parceiros e a imprensa para fazer o lançamento de 6 grandes empreendimentos imobiliários.

São cinco novos prédios que já começaram a ser construídos em Guarapari e um em Vila Velha. O diretor da Ideally Construtora, Rodolfo Mai, apresentou ao lado de seu pai e sua equipe, os empreendimentos que estão localizados na orla da Praia do Morro, Praia da Cerca e um deles na Praia da Costa em Vila Velha.

Economia. Ele destacou a importância do impacto econômico desses lançamentos para Guarapari e região. São investimentos que movimentam toda a cadeia de suprimentos da cidade, desde material de construção, loja de materiais elétricos, prestação de serviços e depois de prontos diversos setores do segmento. “É um momento de muita alegria para toda a equipe da Ideally apresentar os mais de 440 apartamentos que estão em fase de construção. Todos de alto padrão, qualidade, pontualidade na entrega. São mais de 350 milhões de reais envolvidos nesses projetos que já estão até avançadas as execuções das obras e contamos com as vendas de todos vocês. Torço que que possam fazer o maior número de vendas”, disse Rodolfo aos presentes.

Expansão. Uma novidade da Ideally que é uma construtora regional, é a expansão de nossos negócios para a Vila Velha “Já era um desejo antigo, que foi adiado, mas agora damos início a essa expansão, com pé direito neste empreendimento em Vila Velha, que com certeza será um sucesso de vendas. Ficamos muito felizes em receber nesta manhã esses mais de 250 corretores e 99% da força de venda então presentes aqui hoje, nos prestigiando e isso nos deixa muito felizes”, disse Rodolfo.

Para abrilhantar ainda mais o evento, a construtora trouxe o palestrante “Faca na Caveira”, Fabrício Medeiros especialista em negociação em Harvard, fundador do treinamento Quebre a Banca que abordou o tema: “Corretor bonzinho não enriquece”.

“A melhor técnica que existe é a técnica da verdade. Os clientes gostam de pessoas de verdade. Se o empreendimento é bom, tem vantagens e benefícios, falem a verdade”, destacou Fabrício Medeiros.

Conheça os empreendimentos

Edifício Toulon – Orla da Praia do Morro em frente ao quiosque Nº1

Edifício Lúcia Pandolfi – Orla da Praia do Morro em frente aos quiosques 21 e 22

Edifício Platinum – Orla da Praia do Morro onde era o Creps Lanches

Edifício Spazio Azuli – Orla da Praia do Morro onde era o Mex.

Edifício ART Life – Praia da Cerca

Edifício Exclusive – Praia da Costa em Vila Velha.