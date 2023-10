*Por Maria Leandra Aroeira | A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), anunciou a realização da 1ª Conferência Municipal de Cultura do município, agendada para o dia 26 de outubro. O evento será realizado na Escola Ana Rocha Lyra, localizada em Muquiçaba, e terá como tema central “Democracia e Direito à Cultura”.

Inscrições. As inscrições para a conferência foram abertas nesta terça-feira (3) e permanecerão disponíveis até o dia 16 de outubro. Os interessados em participar do evento podem acessar o formulário de inscrição no link: https://forms.gle/LY1xkWXFFh8KNrPY8 ou podem se inscrever pessoalmente na sede da Setec, localizada na Praia do Morro.

Objetivos. A conferência municipal, que segue a temática da Conferência Nacional de Cultura, tem como objetivos principais a aprovação de metas que guiarão as políticas culturais do município, o estabelecimento de diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Cultura e suas metas, a proposição de metas que serão encaminhadas para a Conferência Estadual de Cultura e a eleição de delegados para representar Guarapari na Conferência Estadual e Nacional de Cultura.

Edgar Behle, secretário de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, enfatizou a importância da participação da comunidade na construção das políticas culturais do município. “Devemos incentivar a cultura em nossa cidade para que os artistas possam sem dúvidas visualizar avanços na cultura de Guarapari. A nossa secretaria está de portas abertas para o incentivo à cultura”, destacou o secretário.

A conferência é vista como uma oportunidade crucial para os cidadãos participarem ativamente na definição das diretrizes culturais de Guarapari.