Guarapari confirmou 2.897 casos considerados recuperados, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O panorama trazido pelo Painel Covid também registra que, em todo o território capixaba, já foram considerados curados mais de 112 mil moradores do Espírito Santo.

Guarapari. Dos 3.175 casos confirmados em Guarapari, 2.897 são considerados curados do coronavírus na cidade. Foram registrados, até o momento, 106 óbitos em decorrência da Covid-19. O bairro com maior incidência do vírus permanece sendo Praia do Morro, com 415 infectados.

Espírito Santo. Dos 122.471 casos confirmados em todo o território capixaba, 112.111 já são considerados recuperados. Até hoje (17) o Governo do Estado registrou 3.399 óbitos, desde o início da pandemia, em decorrência do coronavírus, 11 a mais que ontem (16).

Brasil. De ontem para hoje, aumentaram em 36.820 os casos confirmados da Covid-19 em território nacional, totalizando 4.430.227 em todo o país. São consideradas curadas dessa doença 3.720.311 pessoas. Hoje foram confirmadas também 987 novas mortes em decorrência do novo coronavírus, totalizando 134.363 mortes desde o início da pandemia.