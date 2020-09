O Sine de Anchieta está oferecendo 93 vagas de emprego para as cidades de Piúma, Anchieta e Guarapari. São 30 modalidades diferentes, envolvendo diversos serviços e qualificações necessárias.

Estão sendo oferecidas vagas para: Mecânico de auto em geral, vendedor de comércio varejista, motorista entregador, mecânico de manutenção de motocicletas, operador de rolo compactor, marceneiro, barbeiro, eletricista, eletrotécnico, supervisor de área de operação elétrica, caldeireiro (chapas de ferro e aço), serralheiro e consultor de vendas.

As vagas continuam com: Balconista, auxiliar de limpeza (PCD), administrador de compras, auxiliar de laboratorista de solo, motorista de caminhão-munck, balconista de farmácia, auxiliar de rastreamento, recepcionista de hotel, supervisor de logística, operador de empilhadeira, auxiliar de limpeza industrial, técnico de segurança do trabalho, soldador TIG, desenhista projetista mecânico, estagiário, serralheiro de alumínio e vidraceiro.

Para se candidatar à vaga, é necessário que o participante leve toda a documentação necessária, envolvendo: Identidade, CPF, comprovante de residência (no caso de ser casa alugada é necessário que se leve o contrato de aluguel), certificados ou diplomas (caso a vaga requisite), carteira de trabalho e cartão da família.

Também é preciso levar o currículo atualizado, com foto e com o número de PIS, além disso as cartas que forem emitidas pela internet deverão ser levadas até a agência para validação.

No caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo número (28) 3536-3488 – Casa do Cidadão, no horário de 8 às 12 horas.

Veja o documento completo aqui

Painel de Vagas 18-09-2020

Por João Pedro Barbosa, estagiário.