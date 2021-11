A Secretaria de Turismo (Setec) decidiu, em reunião com representantes de escolas de samba, que Guarapari não terá carnaval de rua em 2022. A justificativa da prefeitura é que o município ainda não possui 90% da população vacinada contra a Covid-19.

Em nota, a Prefeitura de Guarapari anunciou que não irá financiar o carnaval de 2022, afirmando que as aglomerações poderão trazer riscos à população. Já festas particulares terão licenças concedidas pelo município, estando regulares e seguindo normas de combate ao coronavírus.

A nota. “A Setec informa que diante da situação de pandemia e considerando que Guarapari ainda não possui os 90% da população vacinada com a segunda dose, contra Covid-19, o município não fará o financiamento do Carnaval/2022. Uma reunião foi realizada pelo município junto aos representantes das Escolas de Samba e de Blocos Carnavalescos da cidade, onde a equipe da Secretaria de Saúde apresentou os dados da Covid-19 e os riscos que a aglomeração pode trazer para a população. Na ocasião, os representantes das agremiações apoiaram a iniciativa do município e no momento nenhuma agremiação relatou gastos anteriores com o carnaval”