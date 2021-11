O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está com inscrições abertas para o Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação (PVUC), com vagas para o Parque Estadual Pedra Azul, em Domingos Martins. Os voluntários vão apoiar a unidade de conservação por um período, com atividades que envolvem o atendimento ao público, comunicação, educação ambiental e proteção. As inscrições vão até o dia 07 de dezembro.

Ao todo, são oito vagas divididas em duas turmas de quatro voluntários: uma vai atuar de 03 a 28 de janeiro de 2022 e a outra de 07 de fevereiro de 2022 a 04 de março de 2022. A carga horária é de 30 horas semanais, com previsão de atividades nos fins de semana. Alguns trabalhos poderão ser realizados em campo, com caminhadas de 2 a 4 quilômetros.

Os interessados deverão acessar o formulário de inscrição disponível no site https://iema.es.gov.br/pvuc-programa-de-voluntariado-em-unidades-de-conservacao, preenchê-lo e enviá-lo com o currículo (no máximo duas laudas) para o e-mail pvuciema@gmail.com, com o assunto: “Inscrição Parque Pedra Azul – Turma I” ou “Inscrição Parque Pedra Azul – Turma II”. O resultado será divulgado no dia 09 de dezembro.

Podem participar pessoas acima de 18 anos, com alguma experiência em atendimento ao público, sensibilização ambiental, aplicação de questionários, tabulação de dados e geração de gráficos em Excel, além de serviços manuais em geral ou comunicação social.

O trabalho voluntário não gera vínculo empregatício ou remuneração, conforme a Lei 9.608/1998 e IN 06/14 do Iema. Os voluntários recebem, como contrapartida da unidade de conservação, transporte saindo de Vitória, Venda Nova do Imigrante ou Domingos Martins até o Parque, alojamento em quarto coletivo com roupa de cama, cobertores e banheiros, cozinha com equipamentos e utensílios para o preparo das refeições, e empréstimo de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), quando necessário.

Além disso, os voluntários recebem capacitação sobre a unidade de conservação e atividades que serão realizadas. Há também a emissão de um certificado com carga horária e atividades realizadas. Devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), os voluntários deverão seguir os protocolos de saúde, como uso de máscaras, higienização das mãos, manter distância e não compartilhar objetos.