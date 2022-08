O processo eleitoral nacional se aproxima e já levanta também as opções políticas que podem ocorrer nos próximos pleitos municipais. Fabrício Petri, prefeito de Anchieta, está a frente da administração municipal desde 2017 e até as eleições de 2024 completará 8 anos como chefe do poder executivo anchietense, e não poderá concorrer ao cargo novamente. Mas certamente já pensa nas opões para apoiar para a vaga.

À reportagem do portal 27, Petri disse que ainda é cedo para tratar do assunto, mas que o cenário político de Anchieta para o próximo pleito vai começar a se desenhar depois das eleições 2022, que vai definir os próximos deputados estaduais, federais, assim como governadores, senadores, além do Presidente. “Estamos focados agora em Outubro, as discussões internas podem acontecer após essa eleição de 2022. Para 2024 nós vamos discutir mais próximo do pleito”, ressalta Fabrício Petri.

Perfil para apoio. Mesmo sem definir um nome, Petri diz que o candidato que apoiará em 2024 para pleitear a prefeitura de Anchieta deve ter um perfil definido. Para Fabrício, o próximo gestor da cidade precisa ter a gestão voltada para a continuidade do desenvolvimento do município. “A gente tirou Anchieta de um momento ruim, de desafios. Tivemos que tomar medidas duras, fazer política de austeridade fiscal, de equilibrar as contas. Então é importante que o próximo, ou a próxima, tenha essa pegada de continuar o desenvolvimento do município. A cidade passou por uma situação de reestruturação, apanhou sem uma grande empresa que é importante para o estado do Espírito Santo, mas agora é hora de focar no desenvolvimento.”, pontuou.

Turismo. O município de Anchieta tem investido no turismo local. Em junho realizou o Festival Gastronômico Forró Bobó, além do Iriri Moto Fest. E já se prepara para os próximos eventos que vão fomentar o setor. “Temos esses eventos realizados pelas associações e até mesmo aqueles realizados pelo município, como o da Moqueca Capixaba, em Castelhanos e o Ublues Beer Fest, em Ubú. Eventos importantes que ajudam o município a sair somente da sazonalidade do período do verão.”, disse o Prefeito.

Fabrício Petri reforçou o potencial turístico da cidade. “O município de Anchieta é vocacionado naturalmente para o turismo. Nós temos turismo de lazer, de praia, de montanha, esportivo, religioso e a gente sabe da importância do apoio às associações para a realização desses eventos. Isso ajuda a movimentar a economia do município.” .