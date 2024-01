A partir de agora, a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV), durante as fiscalizações, fará teste para medir se o motorista ingeriu bebida alcóolica antes de dirigir. Isso será possível porque, essa semana, a GMVV recebeu do DETRAN-ES dois aparelhos etilometros, que possibilitam determinar a concentração de bebida alcoólica analisando o ar exalado dos pulmões de uma pessoa.

A Comandante da Guarda, Landa Marques, ressaltou a importância desses dispositivos para a segurança viária. “Agora a GMVV poderá realizar o bafômetro durante as operações. Sem os aparelhos era preciso acionar o batalhão de trânsito da Polícia Militar para realizar o teste quando necessário”, afirma.

O Inspetor de Trânsito, Abner Nunes, afirma que os aparelhos são de suma importância. “Os teste de bafômetro ajuda a reduzir os índices de acidentes de trânsito. Assim, podemos detectar aqueles que ingeriram bebidas alcoólicas e que não apresentam alterações visíveis, mas que colocam em risco as pessoas no trânsito”, frisa.

A entrega dos equipamentos ocorreu durante o I Fórum Estadual da Lei Seca, na quarta-feira. O evento contou com a presença da Comandante da Guarda, Landa Marques; do Inspetor de Trânsito Abner Nunes; e do Subinspetor de Trânsito Leandro Rhein.