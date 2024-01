Nesta semana, em entrevista para a TV Guarapari, o prefeito Edson Magalhães disse que a obra do Hospital Cidade Saúde Dr. Luiz Buaiz está pronta, e deu uma nova data para o início das atividades. A tão esperada inauguração, de acordo com Magalhães, está prevista para ocorrer após o Carnaval.

“Estamos com o hospital pronto, só estamos fazendo o calçamento e a parte de ligação das caixas de energia”, afirmou o prefeito.

O gestor municipal também revelou que uma reunião foi realizada com o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA), entidade responsável pela gestão do novo hospital. “Vamos começar com a maternidade. Estamos dialogando com o Estado e, logo que inauguramos o hospital, o HIFA vai para lá e vamos implantar três especialidades: neurocirurgia, cardiologia e ortopedia”, disse.

Carnaval. Durante a entrevista, o prefeito também trouxe informações sobre as celebrações do Carnaval em Guarapari. Segundo ele, a cidade contará com blocos de rua na Praia do Morro e as festividades tradicionais no Centro da cidade.

“Estamos destinando cerca de R$ 540 mil para blocos e escolas de samba. Neste ano teremos a novidade durante os quatro dias de carnaval com desfiles de blocos na Praia do Morro”, revelou Magalhães.

Obras. O prefeito também abordou os investimentos em infraestrutura na cidade. Ele anunciou diversas licitações em andamento, contemplando bairros como São João, Santa Luzia e Todos os Santos. “Temos um pacote de obras de R$ 102 milhões para Guarapari, além das obras que vão chegar do Governo do Estado” afirmou.

O gestor destacou a macrodrenagem na Praia do Morro como o projeto mais expressivo entre os investimentos municipais. “A grande obra do município, sem dúvida nenhuma, é a macrodrenagem que vamos fazer na Beira Mar para absorver a água de chuva, evitando o alagamento”, declarou o prefeito.