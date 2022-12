O Pré Réveillon é aquela festa em clima de despedida, agradecer todo ano vivido, e na estação mais delícia para diversão, praia, sol, mar, muitas pessoas de férias – recesso, para aproveitar o dia com a família, e a noite ir para o destino certo: P12 Parador Internacional Guarapari.

As atrações da noite, são queridinhas não só do público capixaba como do Brasil. O embaixador volta ao Estado para o show de despedida de 2022. Um ano muito importante e especial para o Gusttavo Lima, que todos já conhecem desde 2010, e a cada ano faz mais sucesso e investe no palco, exigente com seu trabalho e na produção apresentada ao público que vai assisti-lo.

Na internet, Gusttavo Lima é um dos cantores brasileiros mais populares da atualidade: Ultrapassou 19 milhões de seguidores em sua página no Facebook; Supera 15 milhões de seguidores no Twitter; Mais de 44,3 milhões de seguidores no Instagram; Possui mais de 19,6 milhões de inscritos em seu canal oficial do YouTube e mais de 12.6 bilhões de visualizações. e quem estiver em Guarapari poderá conferir de perto essa energia especial. Gusttavo Lima estará dia 13 de janeiro de volta no Espírito Santo, dia 13 de janeiro no Parador Internacional Guriri

Além dele o Bhaskar. DJ, produtor e, acima de tudo, artista. Bhaskar mostrou nos últimos anos porque desempenha um papel fundamental na evolução da música eletrônica no Brasil. Sendo filho dos renomados DJs Swarup e Ekanta, desde muito cedo Bhaskar já se apresentava em vários shows nacionais e logo internacionalmente em vários países. EUA, Austrália e Tailândia são algumas das bases sólidas de fãs do Bhaskar ao redor do mundo.

Com influências melódicas e profundas, sua música não se prende ao tradicional e sua personalidade musical pode ser facilmente reconhecida por ilustrar uma rara fusão de elementos futurísticos do Tech House com sons mais limpos e orgânicos do Techno e do Deep House. Falando sobre seus lançamentos, Bhaskar teve releases de grande expressão, como “Infinity” (350 milhões de plays), Fuego (270 milhões de plays) e músicas como a “Rumours” e “Banzai” que alcançaram posições altas no Beatport (Top 4 Progressive House e Top 15 Melodic Techno and House, respectivamente).

Além da sua habilidade técnica, durante sua carreira Bhaskar fez colaborações com importantes artistas da indústria musical, como o residente da Tomorrowland Yves V, Moguai, Vintage Culture, Dubdogz, Wankelmut, Lucas Estrada, Anitta seu irmão gêmeo Alok.

Em 2019 o DJ se consagra apresentando-se no Lollapalooza e Rock in Rio junto com grandes nomes do cenário internacional e nacional. Já em 2020, cria o projeto “Follow The Sun”, onde grava apresentações em diversos locais do Brasil sempre ao nascer do sol, misturando música eletrônica e lindas paisagens, passando por Amazonas, Tocantins, Goiás, Rio Grande do Norte, entre outros estados, dando-lhe enorme destaque durante o período pandêmico.

Além de DJ e Produtor, Bhaskar é também um dos principais produtores e curador do Festival Universo Paralello e A&R da label CONTROVERSIA, onde é responsável pela pesquisa e desenvolvimento de talentos.

E estes dois talentos – do sertanejo e eletrônico, fazem parte do line up do beach club P12, que será o local do verão capixaba, preparado para receber mais de 80 mil pessoas entre capixabas e turistas, numa área de mais de 30 mil metros quadrados, sendo assim, o Espírito Santo sedia o maior beach club do país.

O espaço conta com estacionamento, estrutura de containers para bares e banheiros, a área contempla deck, lagoa, lounges e espaços instagramaveis, para o clientes, para que além de curtirem os melhores shows, possam viver a experiência única de todo cuidado de uma produção, com serviço de alta qualidade em entretenimento, lazer, gastronomia, em um espaço urbanizado, com calçamento em toda área de shows para proporcionar conforto ao público, incluindo mulheres que usam salto alto e principalmente com acessibilidade PNE. (Pessoas com necessidades especiais).

Vale registrar, que a casa conta containers para banheiros, sempre limpos, climatizados, com pia, com sabonete líquido, papel toalha, espelhos, sem esquecer da adaptação PNE, (adaptados para pessoas com necessidades especiais), fazendo a diferença para quem frequenta o espaço, mantendo o padrão de uma franquia internacional, e além dos bares, uma mega praça de alimentação, e toda estrutura para receber os artistas renomados do nosso país.

PROGRAMAÇÃO VERÃO 2023

30/12/2022 – Pré Revéillon – Gusttavo Lima e Bhaskar

31/12/2022 – Revéillon Zé Neto e Cristiano e KVSH

01/01/2023 – Pé na areia – Thiaguinho e Felipe Ret + atração surpresa

06/01/2023 – Vintage Culture, Bruno Be e Doozie.

07/01/2023 – Super praia – Henrique e Juliano, Mari Fernandez e Zé Vaqueiro

08/01/2023 – Sunset 7 com Ivete Sangalo, Denis e L7nnon

13/01/2023 – Paradise Festival – João Gomes, Cat Dealers, Nattan e Pedro Sampaio

14/01/2023 – Na Praia com – Jorge e Mateus, Leo Santana e Chemical Surf

Serviço Pré Revéillon P12 Parador Internacional Guarapari – Verão 2023

DIA 30/12 – sexta – Abertura portões: 21 horas

Atrações:

Gusttavo Lima

Bhaskar

Valor R$ R$200,00 – 5lote (Meia)

https://baladapp.com.br/a/pre-reveillon-do-embaixador-guarapari-es-30-de-dezembro-de-2022/3267

Serviço –Endereço: Rod. do Sol, Km26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari – ES, 29208-720

Instagram: – https://www.instagram.com/p12guaraparioficial/