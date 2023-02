A Polícia Rodoviária Federal prendeu no último sábado (11) na BR 101 na Serra, um homem em posse de veículo roubado. De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu em fiscalização de criminalidade no Km 251 da rodovia.

Placa clonada. Os policiais decidiram abordar um veículo Nissan Kicks, com placas de São Paulo. Durante verificações perceberam indícios de adulteração nos identificadores nos vidros. Ao consultarem pelo chassi foi identificado que o veículo ostentava placa clonada, sendo a placa original de veículo de igual modelo, mas com registro de roubo em outubro de 2022, no RJ.

Internet. O condutor disse que comprou o carro há cerca de 1 ano, o veículo através de anúncio no site OLX, no valor de R$143mil, buscando o automóvel na cidade de Governador Valadares. O homem e veículo foram encaminhados à polícia judiciária em Laranjeiras. Segunda PRF, o homem de 32 anos é morador de Gov. Valadares