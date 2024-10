Com apenas 25 anos, Hugo Luiz Meneghel foi eleito o novo prefeito de Alfredo Chaves, destacando-se por sua trajetória precoce na política capixaba. Atualmente, Hugo está concluindo seu mandato como vereador na 20ª legislatura da cidade, onde também atua como advogado.

Natural de Alfredo Chaves, Hugo é técnico em Eletrotécnica pelo Ifes Campus Guarapari e formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Sua carreira começou cedo, quando estagiou na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em Vitória, e trabalhou como assessor do deputado estadual Rafael Favatto.

Além de sua atuação na política, Hugo também se envolve ativamente em projetos sociais e esportivos no município. Ele é membro do Grupo Voz e Vez, uma iniciativa do Instituto Dinâmico, que promove atividades artísticas e culturais junto a alunos, pais e à comunidade local.

Em suas primeiras declarações após vencer as eleições, Hugo expressou sua gratidão aos eleitores e destacou a importância da união em prol do município. “Quero agradecer a cada uma das pessoas que depositou seu voto de confiança em mim. A política acaba hoje. Não existem mais concorrentes, agora é todo mundo no mesmo propósito. Todos podem ter certeza: a prefeitura estará de portas abertas. Agora vamos trabalhar e honrar cada voto recebido!”, disse o novo prefeito.

Hugo Luiz Meneghel vem consolidando seu nome na política local, com uma trajetória marcada por engajamento, juventude e comprometimento com o futuro de Alfredo Chaves.