Por Fernando Otávio | Parabenizo o vereador Rodrigo Borges por sua vitória na eleição para prefeito de Guarapari. É um momento de renovação e esperança para todos nós que amamos esta cidade e queremos vê-la prosperar, especialmente no que diz respeito ao turismo, um dos motores da nossa economia. Vale destacar que mais de 90% dos eleitores votaram contra a continuidade da atual gestão, evidenciando o desejo de mudança e novas perspectivas para o futuro de Guarapari.

Na primeira entrevista, o prefeito eleito já deu o tom de seu mandato: com os pés no chão, destacou que o verão já está à porta e é possível trabalhar o Carnaval de forma eficaz. Além disso, o plano de governo do candidato eleito também menciona, mesmo que inicialmente, o turismo, o que demonstra uma intenção de começar a trabalhar essa área de maneira mais estruturada. Com certeza, essa é uma perspectiva realista, mas que nos leva a uma pergunta: E agora, Rodrigo?

O turismo em Guarapari tem um enorme potencial, mas sabemos que ele depende de planejamento e antecedência – elementos fundamentais para uma fórmula de sucesso que, infelizmente, está em falta na cidade há anos. A falta de um olhar estratégico para o turismo e de investimentos consistentes na divulgação e promoção do destino resultou em inúmeras oportunidades perdidas.

Guarapari tem atrativos que poderiam torná-la um dos principais destinos do país, mas a ausência de campanhas de marketing eficientes, que poderiam atrair turistas de diferentes partes do Brasil e do exterior, limita o crescimento do setor. Além disso, a falta de planejamento de longo prazo tem feito com que eventos e oportunidades importantes sejam mal aproveitados ou simplesmente ignorados, impedindo que a cidade colha frutos em outras épocas além do verão.

Investir em estrutura, capacitação, e principalmente em um plano sólido de divulgação é essencial para que Guarapari se torne um destino atraente o ano todo, garantindo emprego, renda e desenvolvimento para a população. O verão e o Carnaval são importantes, mas e quanto ao restante do ano? Como podemos criar um fluxo de turistas que mantenha a cidade ativa e gerando renda durante todas as estações?

Agora é o momento de olhar para a votação do Orçamento de 2025, que será decisiva para a alocação de recursos no setor de turismo. Como prefeito eleito e vereador atual, Rodrigo Borges tem a oportunidade de influenciar diretamente nesse processo, garantindo que o turismo tenha a atenção e os investimentos que merece para que possamos transformar nossa cidade em um destino turístico de destaque durante o ano inteiro.

Os empresários do turismo e suas entidades estão prontos para contribuir e esperançosos de finalmente serem ouvidos. Estamos ansiosos para ver essas promessas e esperanças se tornarem realidade.

Prefeito eleito, turismo se faz junto. Estamos prontos, Rodrigo, para trabalhar pelo turismo de Guarapari e levar nossa cidade a um novo patamar. Vamos em frente!