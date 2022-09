O incêndio de grandes proporções que atingiu a reserva do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Setiba, já dura 24 horas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira (22), em uma das trilhas do parque, e se alastrou nas direções de Vila Velha e Guarapari.

Os bombeiros optaram por dar prioridade do combate ao incêndio à área em direção ao município vizinho por conta da proximidade com as casas, e do risco de atingi-las. Mas o incêndio tem se alastrado em direção a Cidade Saúde.

Os bombeiros estão encontrando dificuldade em apagar as chamas, por conta do desafios de entrar com maquinário em meio a mata densa. Já foram mobilizadas todas as equipes do corpo de bombeiros de Guarapari, com apoio das brigadas de Anchieta e Vitória. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) também foi acionado para prestar apoio.

Por conta do grande incêndio, a fumaça tomou conta de Guarapari nesta quinta-feira (22). E pode ser vista até em Anchieta e Piúma. A previsão é que o incêndio dure até pelo menos este sábado (24), com possibilidade de se estender até a próxima terça-feira (27), de acordo com o corpo de bombeiros.

Ainda não foi possível calcular as dimensões da área atingida pelo incêndio. O IEMA emitiu nota informando que o parque permanece fechado à visitações até a próxima segunda-feira (26). Ainda não se sabem as causas do inicio do incêndio.