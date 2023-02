Um homem fora de si causou uma confusão em um restaurante no Centro de Guarapari. Ele estava acompanhado de uma mulher e mais um casal, e chegou a agredir os proprietários do local. Tudo aconteceu no começo da madrugada deste domingo (19), em um restaurante no Beco da Fome, que dá acesso à Praia das Castanheiras.

Bagunça geral. Segundo os proprietários do local, o homem começou as agressões após ser chamado atenção por estar fazendo bagunça no banheiro. “Eu chamei atenção dele e das mulheres, que ele disse que seriam a namorada e uma sobrinha, pois estavam jogando água nas paredes e no teto, além de estarem juntos dentro do banheiro feminino por mais de 5 minutos”, disse uma das proprietárias do restaurante, ainda bastante abalada.

O homem não seria um cliente e pagou somente para usar o banheiro. Após ser chamado atenção ele foi embora, mas voltou ainda bastante descontrolado, dizendo que estava procurando pela sobrinha. No vídeo, ao verem o homem de volta, as funcionárias foram até ele para impedir mais confusão.

Agressões. Ainda nervoso, no vídeo é possível ver ele colocando o dedo no rosto da proprietária e agredi-la com um tapa no rosto. A funcionárias foram defendê-la, pedindo que o homem se retirasse do local. Ao sair o homem ainda deu uma cadeirada no senhor que também é o proprietário do estabelecimento.

Ação judicial. Todos foram atrás do agressor que tentou fugir pelas ruas do Centro. A polícia foi chamada, mas somente um boletim de ocorrência foi feito, sem nenhuma prisão. “Estamos muito abalados. Ele foi muito agressivo. Mas vamos buscar os nossos direitos na justiça” disse a proprietária. Veja o vídeo.