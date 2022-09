O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, nesta quinta-feira (15), o edital do concurso público para o provimento de 1000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de escolaridade . A remuneração bruta inicial poderá alcançar o valor de R$ 5.905,79 , para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Há reserva de vagas para candidatos com deficiência e para candidatos negros.

INSCRIÇÕES – As inscrições começam já nesta sexta-feira (16) e podem ser feitas até 3 de outubro no site da seleção, no portal do Cebraspe. A taxa é de R$ 85,00 e o pagamento deve ser realizado até 21 de outubro.

CARGO – Para concorrer ao cargo de Técnico do Seguro Social, os candidatos precisam ter certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente , expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), concluído até a data da posse.

As oportunidades são destinadas para as 97 Gerências Executivas do Órgão localizadas em todas as Unidades da Federação.

CRONOGRAMA – O concurso público será composto por prova objetiva, prevista para 27 de novembro, e curso de formação, ambos de caráter eliminatório e classificatório.

O candidato realizará a prova na cidade onde está localizada a Gerência Executiva do INSS por ele escolhida no momento da inscrição.

Já o curso de formação será realizado nas cidades de Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Manaus/AM, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

SERVIÇO

Concurso público: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Vagas: 1000.

Remuneração: R$ 5.905,79.

Inscrições: de 16 de setembro a 3 de outubro.

Taxa: R$ 85,00.