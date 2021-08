Vila Velha alcançou nesta quarta-feira (4) o número de 100.852 pessoas totalmente imunizadas com a primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19. Esse total corresponde a 26,3% do público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde, que é de 384.058 cidadãos vilavelhenses.

O município também contabilizou 266.578 pessoas imunizadas com a primeira dose, ou seja, 69, 4% dos munícipes já receberam pelo menos uma dose dos imunizantes. Para a secretária de saúde, Cátia Lisboa, esse avanço mostra o resultado positivo de todas as ações e campanhas realizadas para que os munícipes retornem para completar o esquema vacinal.

“Inicialmente fizemos busca ativa, estávamos ligando para os cidadãos que não retornaram para receber a Coronavac. Hoje conseguimos disponibilizar no sistema todas as segundas doses antes do vencimento do munícipe, levando em consideração a primeira dose aplicada em nosso município. Desta forma, não temos tido demanda retida para segunda dose da vacina”, disse.