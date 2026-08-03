Anvisa proíbe lote de Ômega-3 falso e recolhe três lotes de repelentes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta segunda-feira (3) uma série de ações sanitárias de caráter preventivo e punitivo. As decisões envolvem a proibição de um lote falsificado do suplemento alimentar Ômega-3 e a interdição cautelar de três lotes de repelentes de insetos que apresentaram falhas de eficácia.

As determinações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e abrangem o bloqueio imediato da comercialização, distribuição, propaganda e uso dos produtos atingidos.

Suplemento alimentar falsificado

A Anvisa determinou a apreensão e a proibição completa de comercialização, distribuição, fabricação e uso de um lote falsificado do suplemento Omegafor Plus, da marca Vitafor.

Lote atingido: B25 2501951 (validade até agosto de 2027).

De acordo com a autarquia, o produto vinha sendo comercializado em plataformas de comércio eletrônico. A própria fabricante informou à agência que não reconhece a produção do lote em questão, o que confirmou a falsificação. A Anvisa ressalta que a proibição atinge exclusivamente o lote citado; os demais lotes do Omegafor Plus fabricados regularmente pela Vitafor continuam autorizados e considerados originais.

Repelentes interditados por testes laboratoriais

Em relação aos repelentes de insetos, a Anvisa aplicou a interdição cautelar em três lotes após análises feitas pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Os testes apontaram resultados insatisfatórios quanto ao teor de DEET (N,N-dietil-meta-toluamida), princípio ativo que garante a proteção contra picadas de mosquitos transmissores de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

A quantidade de DEET abaixo do padrão exigido compromete a eficácia da proteção. Os lotes interditados não podem ser vendidos ou utilizados enquanto a investigação sanitária é concluída: