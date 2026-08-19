Guarapari libera estacionamento na Avenida Pedro Ramos nos dias de Feira Livre

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte (Semset), alterou a organização do trânsito na Avenida Pedro Ramos, localizada no Centro do município. A nova regulamentação permite o estacionamento de veículos em dias e horários específicos de funcionamento da Feira Livre, facilitando o acesso ao local, ao Mercado Rural Antonico Gotardo e à Peixaria Municipal.
A alteração atende a um pedido antigo de moradores, turistas e comerciantes locais. Anteriormente, a parada de veículos era proibida em toda a extensão da avenida, o que sujeitava os motoristas a penalidades de trânsito ao parar na região para realizar compras.
Regras e horários de estacionamento
A Semset instalou novas placas de sinalização ao longo da via indicando os trechos e os períodos em que o estacionamento passa a ser autorizado:
Primeiro trecho: Estacionamento liberado às quartas-feiras e aos sábados, das 5h às 14h.
Segundo trecho: Estacionamento permitido exclusivamente aos sábados, das 6h às 13h.
Nos demais dias e horários não contemplados pelas placas, a proibição de estacionar continua vigente para garantir a fluidez do tráfego na região central.
Estímulo à economia e organização urbana
Segundo a administração municipal, a medida busca equilibrar a fluidez do trânsito com o fortalecimento do comércio da região nos dias de maior fluxo de consumidores.
O prefeito Rodrigo Borges enfatizou que a adequação reflete o compromisso com as necessidades da população. “A nossa maior feira livre acontece justamente às quartas e aos sábados e movimenta toda aquela região. Estudamos a situação e encontramos uma forma de permitir o estacionamento nos dias de maior movimento, sem comprometer o trânsito nos demais dias”, declarou o gestor.
A orientação do município é para que os condutores fiquem atentos às especificações de cada trecho da Avenida Pedro Ramos e respeitem os horários informados nas placas de sinalização. Para mais detalhes sobre o funcionamento dos equipamentos públicos de abastecimento, é possível consultar o portal da Prefeitura Municipal de Guarapari.