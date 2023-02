A semana começa com excelente notícia. O Sine de Vila Velha está oferendo 115 oportunidades para quem quer se recolocar no mercado de trabalho. As vagas são para as mais variadas áreas de atuação. Tem oportunidade para promotor de vendas, motorista carreteiro, mecânico, açougueiro, office-boy, auxiliar de cozinha, balconista, promotor de vendas e soldador, dentre outras.

Também tem oportunidade para PCD como mecânico de veículos e consultor de vendas, entre outras vagas. Aqueles que procuram estágio como auxiliar administrativo, é só procurar o Sine de Vila Velha. A lista completa você confere AQUI.

Vila Velha ficou no topo do ranking dentre os municípios da Grande Vitória na geração de empregos em 2022. No total, foram 6.400 novos postos de trabalho em 2022, com alta de 6,87% em relação ao ano anterior. Em 2021, haviam sido criadas 5.930 novas vagas. Foi a maior taxa de crescimento entre os municípios da Região Metropolitana do Estado.

O estoque de emprego, ou seja, o número de pessoas que estão empregadas no município, passou de 93.305, em 2021, para 99.718 empregos em 2022. As informações são do Novo Caged, referentes à movimentação do mercado de trabalho formal no Espírito Santo.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, “esse número é fruto do trabalho focado no desenvolvimento econômico. A gestão do prefeito Arnaldinho Borgo trabalha com vários projetos e ações para trazer mais segurança aos novos investidores. O objetivo é melhorar o ambiente de negócio no município e tornar Vila Velha uma cidade empreendedora”, expressa.

Segundo a coordenadora do Sine de Vila Velha, Rogeria Gomes Ramos, a equipe trabalha com maestria para captação de vagas: “Nossa equipe está sempre empenhada para captar novas vagas e, assim, ampliar a oportunidade para aqueles que estão querendo uma recolocação no mercado de trabalho”, ressalta.

Para concorrer a uma das vagas, basta procurar o Sine de Vila Velha, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, Rodovia do Sol, em Itaparica.