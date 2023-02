Vitória é o município que mais gerou novos postos de trabalho no Espírito Santo em 2022. Com saldo de 7.692 vagas formais criadas de janeiro a dezembro do ano passado, Vitória é a líder do ranking estadual de geração de empregos.

As informações fazem parte do Novo CAGED – Estatísticas Mensais do Emprego Formal, divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego no último dia 31 de janeiro. O saldo da capital representa 17,2% dos 44.815 novos postos de trabalho gerados no Espírito Santo em 2022, e é resultado da diferença entre as 75.516 admissões e os 67.824 desligamentos ocorridos na cidade durante o ano passado.

O resultado foi ainda melhor do que o registrado em 2021, quando Vitória já havia conquistado um saldo positivo de 7.374 novas vagas. Quando analisado por grupamentos de atividade econômica, o saldo de novos empregos em Vitória, em 2022, distribui-se da seguinte forma: Serviços (+5.001), Construção (+1.581), Comércio (+668), Indústria (+459) e Agropecuária (-17).

Em relação à faixa etária, o principal destaque na criação de empregos na capital se deu entre os jovens de 18 a 24 anos, com mais 4.350 postos. Já quando observado o grau de instrução, o maior crescimento se deu nas vagas com ensino médio completo (+5.887).

O saldo de novos empregados em Vitória, em 2022, apresentou ainda um recorte de mais 4.507 vagas para os homens e mais 3.185 empregos para as mulheres.

Economia

Os resultados mostram o reaquecimento da economia de Vitória, a partir de medidas adotadas em 2021, como a modernização e desburocratização do licenciamento de obras, um processo on-line, que agora permite a aprovação de um empreendimento em até 48h, e a instituição do novo marco regulatório ambiental da cidade.

LA + Simples

A nova legislação ambiental, proposta pela atual gestão de Vitória, possibilitou a preservação e valorização da biodiversidade e, ao mesmo tempo, criou um ecossistema favorável para novos investimentos e para o desenvolvimento econômico da cidade.

A capital representou 17,2% dos 44.815 novos postos de trabalho gerados no Estado em 2022. (ampliar)

Hoje, em Vitória, atividades com reduzido ou impacto ambiental insignificante são dispensados de licença ambiental. Atualmente, 335 atividades têm dispensa automática do documento.

A Prefeitura lançou, ainda, neste mês, o sistema automatizado “LA + Simples”, que desburocratiza a emissão da Licença Ambiental Simplificada (LAS), um importante avanço para a agilizar a obtenção do documento.

Mais de 5 mil novas empresas em 2022

Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram abertas 5.333 novas empresas e 6.549 Microempreendedores Individuais (MEIs).

No mesmo período, o município emitiu 3.165 Alvarás de Funcionamento, 585 alvarás de aprovação de projetos e 104 Certificados de Conclusão de edificações.

Os esforços para a desburocratização e simplificação das regras e procedimentos urbanísticos e ambientais tem criado um ambiente favorável ao empreendimento e a geração de emprego e renda.