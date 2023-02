No primeiro dia de trabalho na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o presidente, deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), convocou os deputados e as autoridades presentes na Sessão Solene para, junto com o governador Renato Casagrande, cobrarem do Governo Federal os investimentos necessários para o Espírito Santo.

“Não podemos mais aceitar que o Estado seja apenas um pagador de impostos. Sergipe é muito menor que o Espírito Santo e recebe mais investimentos federais. Será que é pecado fazer o dever de casa em dia? Alcançamos a nota A do Tesouro Nacional, temos capacidade de endividamento, temos participação importante na balança comercial e precisamos ter a contrapartida federal. Temos que nos unir para garantir que a justiça seja feita com o nosso Estado”, afirmou Marcelo Santos em seu pronunciamento.

Além dos deputados estaduais, representantes de outros Poderes prestigiaram a Sessão. A Procuradora Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, Luciana Andrade, reiterou o compromisso de apoiar as ações republicanas do Poder Legislativo. “O Ministério Público Estadual vai auxiliar a Assembleia Legislativa no que for preciso para garantir uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Faremos o máximo para garantir cidadania plena a todos os capixabas”, declarou.

Já Rodrigo Chamoun, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, parabenizou o presidente Marcelo Santos por ter o compromisso de trabalhar com independência e harmonia junto com os Poderes constituídos e que isso não significa ser subserviente, já que cada Poder tem suas atribuições e responsabilidades. “O Tribunal de Contas do Espírito Santo está à disposição para auxiliar no trabalho de todos os deputados estaduais em prol do Estado”, ressaltou o Conselheiro.