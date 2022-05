Estão abertas as inscrições para 320 vagas de graduação no curso de Tecnologia em Sistemas para Internet ofertadas pelo Sistema Universidade do Espírito Santo, a UniversidadES. Os interessados já podem acessar o edital, bem como o link para inscrições, disponíveis no site www.universidades.es.gov.br (Menu Editais > Editais Abertos). As inscrições seguem até o dia 13 de junho.

O edital foi lançado pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e integra as ações da Universidade Aberta Capixaba (UnAC). O curso de graduação em Tecnologia em Sistemas para Internet será disponibilizado na modalidade a distância, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), havendo encontros presenciais e virtuais realizados por meio de webconferência, previstos no cronograma de cada disciplina.

As vagas contemplam oito polos da UnAC, nos municípios de: Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Mantenópolis, Mimoso do Sul, Piúma e Venda Nova do Imigrante. São 40 vagas para cada polo. O curso tem duração de três anos (2.010 horas), com ingresso no 2º semestre do ano letivo de 2022.

“Com este edital estamos concretizando mais um sonho antigo dos capixabas, afinal, estas são as primeiras vagas de graduação que estão sendo abertas diretamente pela nossa universidade estadual. A UniversidadES nasceu em um formato completamente inovador, com ensino híbrido e utilização de polos presenciais já existentes. Desta forma, otimizando recursos e garantindo parcerias com importantes instituições, a universidade estadual capixaba se torna realidade a cada dia e o Governo do Estado segue sua missão de transformar a vida dos capixabas por meio da educação”, comemorou o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha.

O curso de graduação em Tecnologia em Sistemas para Internet visa à formação de profissionais que se ocupem do desenvolvimento de sistemas, de interfaces e aplicativos, do comércio e do marketing eletrônicos, além de páginas e portais para Internet e intranet. O curso pretende contribuir para a formação de profissionais qualificados, aptos a atuarem na implementação, no desenvolvimento, na execução e na gestão de projetos norteados a sistemas para internet, com o uso de novas tecnologias, de competência técnica e de habilidades sistêmicas necessárias para a atuação proativa multidisciplinar, cidadã, crítica e inovadora.

Os candidatos interessados devem ter certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em, pelo menos, uma das edições a partir de 2018. Além disso, é necessário comprovar por meio da entrega da documentação exigida sua condição para ocupação em uma das modalidades de vagas descritas no item 2.8 do Edital 41/2022.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e anexar toda a documentação exigida no edital em um único arquivo (formato pdf), com tamanho máximo de 7 MB. Após finalizar o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato receberá, no e-mail informado no formulário, a confirmação da inscrição em um prazo de até 48 horas. Somente receberá o e-mail de confirmação o candidato que preencher de forma completa o formulário de inscrição, incluindo o anexo do arquivo contendo toda a documentação exigida e completar o processo de inscrição.

Todas as informações e links para acesso aos editais e inscrições estão disponíveis no site da UniversidadES: www.universidades.es.gov.br. Os requisitos detalhados, critérios de pontuação, além do cronograma de cada oferta, devem ser consultados no respectivo edital, que pode ser acessado AQUI. A classificação preliminar e resultado da análise documental acontecerá em 30 de junho também na página do edital.

Quaisquer dúvidas sobre o processo seletivo e sobre o edital 41/2022 deverão ser esclarecidas exclusivamente pelo e-mail psunac.cefor@ifes.edu.br.