O Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) foi a única instituição do Espírito Santo contemplada pelo Programa de Eficiência Energética (PEE) da EDP. A parceria, formalizada recentemente, reuniu representantes da empresa e da diretoria da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), responsável pela gestão do hospital.

Serão investidos R$ 701.945,54 no projeto, que prevê a troca de 1.068 lâmpadas comuns por LED, a instalação de 42 aparelhos de ar refrigerado e a instalação de 1 microusina de energia solar. As ações serão realizadas no HEVV e na Maternidade Municipal de Cariacica, unidade que também está sob gestão da Aebes.

O Programa de Eficiência Energética da EDP visa incentivar propostas que contribuam com o combate ao desperdício e com a redução do consumo de energia. Para a administração do hospital, a expectativa é de que a parceria resulte em benefícios para os pacientes e profissionais de saúde.

“Os serviços do PEE serão realizados com tecnologia moderna, proporcionando uma significativa economia no consumo e no custo de energia do HEVV. A parceria vai gerar mais segurança e, consequentemente, qualidade de vida e bem-estar para os pacientes e profissionais de saúde”, afirma Ricardo Ewald, diretor de Relações Institucionais do HEVV.

Sobre o Hospital Evangélico

Fundado em 1972, a história do Hospital Evangélico de Vila Velha começa anos antes, em 1956, quando começou a ser idealizado pelas igrejas Batista, Cristã Evangélica Casa de Oração, Evangélica de Confissão Luterana, Metodista, Presbiteriana do Brasil e Presbiteriana Unida, que compõem a Aebes.

A unidade conta com uma equipe multidisciplinar e é referência em urgência e emergência cardiovascular e habilitado em alta complexidade nas especialidades: Cardiovascular, Oncologia, Nefrologia e Transplantes (rim, córnea, coração, ossos e tecidos), Oftalmologia, Bariátrica e Neurocirurgia. Hospital Evangélico de Vila Velha foi o primeiro hospital filantrópico capixaba a conquistar classificação máxima em gestão hospitalar: a certificação de excelência ONA nível 3.