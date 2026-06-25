Meio milhão na mochila: Desculpa de compra de carro de luxo não cola e homem é detido pela PRF

Na madrugada desta quarta-feira (24), por volta das 2h40, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$ 500 mil em espécie dentro da mochila de um passageiro de ônibus. A ação ocorreu no km 131 da BR-262, em Brejetuba/ES, em frente à Unidade Operacional da PRF, durante as atividades da Operação Faro – Brasil Contra o Crime Organizado.

A Abordagem e as Inconsistências

Durante a fiscalização no interior do ônibus M.Benz/Comil Campione DD, os policiais direcionaram a atenção a um passageiro que viajava com uma mochila preta. Ao ser questionado, o homem afirmou que a bagagem continha apenas roupas e objetos pessoais. Contudo, a vistoria detalhada revelou uma sacola com a quantia de R$ 500 mil.

Ao ser interrogado sobre a procedência e o destino do dinheiro, o passageiro apresentou diversas contradições:

O trajeto: Informou que saiu de Brasília/DF, passou por Belo Horizonte/MG e tinha como destino final a cidade de Vitória/ES.

A justificativa: Alegou que o montante seria utilizado para comprar um veículo Land Rover Evoque (ano/modelo 2015 ou 2016). No entanto, os policiais constataram que a quantia era significativamente superior ao preço de mercado do automóvel. Além disso, o homem não soube dizer quem era o vendedor, onde seria a negociação ou qualquer contato sobre a compra.

A origem do dinheiro: O passageiro afirmou ser dono de uma empresa de factoring e que os recursos vinham dessa atividade. Apesar disso, ele não soube informar o CNPJ, o endereço ou outros dados básicos da própria empresa, além de não apresentar documentos que comprovassem a origem lícita do valor.

Encaminhamento

Diante das contradições e da falta de comprovação legal sobre a origem do dinheiro, o passageiro foi detido. Ele e a quantia apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante/ES para as providências legais e o aprofundamento das investigações.