Festa de São Pedro 2026: Desafio de Arremesso de Tarrafa vai premiar o melhor lançador de Guarapari

Como parte das celebrações da tradicional Festa de São Pedro 2026, a Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio de uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Pesca, realiza o I Desafio de Arremesso de Tarrafa de Guarapari. O evento está marcado para este domingo, dia 28 de junho de 2026, às 14h, na Prainha de Muquiçaba.

A iniciativa tem como objetivo principal valorizar a cultura pesqueira tradicional do município, promover a integração entre os pescadores e a comunidade, e incentivar a preservação dos saberes populares. O projeto busca reconhecer os pescadores e praticantes como autênticos guardiões de conhecimentos, técnicas e tradições que constituem o patrimônio histórico, cultural e identitário de Guarapari, integrando, de forma definitiva, o calendário oficial de eventos para se tornar uma atração anual.

Inscrições e Vagas Limitadas. As inscrições para a competição são inteiramente gratuitas e ocorrerão exclusivamente de forma presencial nesta sexta-feira, 26 de junho de 2026, das 08h30 às 12h00. Os interessados devem comparecer ao 2º andar do Mercado Municipal Antonico Gotardo (Mercado Rural Antônio Gotardo), onde funciona a Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, localizada na Rua Carlos Santana, Centro.

Serão disponibilizadas apenas 30 (trinta) vagas, preenchidas por rigorosa ordem de inscrição. Assim que o limite for atingido, o cadastro será encerrado automaticamente. No ato da inscrição, o candidato deve apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado no Município de Guarapari.

Critérios de Participação. O desafio é aberto a qualquer pessoa interessada, seja pescador profissional ou amador. Os requisitos obrigatórios incluem: ter idade mínima de 18 anos, ser residente de Guarapari, realizar a inscrição prévia, aceitar integralmente o Regulamento Oficial e utilizar exclusivamente a tarrafa que será fornecida pela organização no momento do evento.

Regras da Competição e Avaliação. A disputa será realizada em uma área delimitada pela Comissão Organizadora, e a ordem de participação será definida por um sorteio antes do início do evento. Cada competidor terá direito a realizar 03 (três) arremessos, valendo apenas a maior pontuação obtida para fins de classificação.

A avaliação técnica poderá somar até 100 (cem) pontos, divididos nos seguintes critérios:

Abertura da Tarrafa (até 50 pontos): Mede a abertura circular após o lançamento, categorizada em Excelente (50 pontos), Muito Boa (40 pontos), Boa (30 pontos), Regular (20 pontos) e Insuficiente (10 pontos).

Precisão (até 30 pontos): O participante deve acertar um alvo demarcado na areia. O centro do alvo garante 30 pontos; a área intermediária, 20 pontos; a área externa, 10 pontos; e arremessos fora do alvo recebem zero.

Técnica de Arremesso (até 20 pontos): Pontua o controle da tarrafa, a postura do competidor, a execução do movimento e o domínio do equipamento.

Lançamentos que resultarem em ultrapassagem da linha de arremesso, risco aos demais participantes, interferência externa, conduta antidesportiva ou uso de equipamento próprio serão prontamente anulados.

Comissão Julgadora e Desempate. O corpo de juízes será composto por 03 (três) representantes da comunidade pesqueira e 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Pesca. As decisões tomadas pela comissão são soberanas e não cabem recurso. Em caso de empate, os critérios de desempate considerarão primeiramente a maior nota em “Abertura da Tarrafa”; seguido pela maior nota em “Precisão”. Se a igualdade persistir, os competidores realizarão um novo arremesso.

Premiação. Os grandes vencedores receberão as seguintes premiações:

Campeão Municipal: Troféu + R$ 1.000,00 em espécie.

Troféu + R$ 1.000,00 em espécie. Vice-campeão: Troféu.

Troféu. 3º Lugar: Troféu.

A organização reforça que poderão ser entregues medalhas, brindes e outras premiações conforme a disponibilidade. Ao efetivar a inscrição, os participantes concordam com o regulamento e autorizam o uso gratuito de sua imagem, voz e nome para a divulgação institucional da administração pública.