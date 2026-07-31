Violência: Idoso de 64 anos é espancado após recusar nota de R$ 10 rasgada em Guarapari

Um idoso de 64 anos sofreu ferimentos graves após ser agredido por três homens na região de São Gabriel, nas proximidades do Centro de Guarapari. O crime ocorreu na última quarta-feira (29) e, de acordo com as investigações da Polícia Civil, a violência começou por conta de um desentendimento envolvendo uma nota de R$ 10 danificada.
A vítima trabalha com a coleta de materiais recicláveis e estava em um terreno separando os itens recolhidos quando foi abordada por um homem que solicitou a troca de uma nota de dinheiro. Ao perceber que a cédula de R$ 10 estava rasgada, o idoso recusou a transação.
Diante da negativa, três homens iniciaram as agressões utilizando pedaços de madeira e pedras. Durante o ataque, o idoso caiu e bateu fortemente a cabeça contra o meio-fio.
Atendimento médico e estado de saúde
Após o espancamento, uma equipe de socorro foi acionada e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari. No local, a equipe médica constatou que o idoso sofreu traumatismo na cabeça, ferimentos nas mãos e perda de memória, sendo necessário levar pontos no couro descabelado.
Após receber os cuidados médicos e passar por procedimentos de emergência, o homem recebeu alta e segue em processo de recuperação junto à família.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e que os suspeitos de participarem do ataque já foram identificados.