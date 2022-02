Mais uma pessoa envolvida na morte do sargento Marco Antônio Romania está preso. Ontem (20), um menor de 17 anos se apresentou à Polícia Civil e afirmou que participou do crime. Ele afirma que atirou no PM e ao se apresentar a Polícia, entregou a arma roubada do militar e, também, a arma usada para cometer o crime.

Segundo o delegado Brenno Andrade, da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio o jovem entregou a arma usada no crime e a pistola roubada do sargento. A polícia acredita que o crime foi um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

A polícia acredita que cinco pessoas participaram da tentativa de assalto, que terminou com a morte do sargento. “Desde o primeiro momento, nós identificamos esses criminosos. Eles alegam que seria um roubo e o fato não teria acontecido em relação ao exercício da função da vítima, que era um policial”, disse o delegado.

Em depoimento, o suposto atirador afirmou que o plano inicial do grupo era roubar uma distribuidora em Cariacica. Como o estabelecimento estaria fechado, eles decidiram invadir o bar. Segundo o delegado, o sargento teria tentado reagir ao assalto. “O menor disse que houve um confronto. Ele teria percebido que o policial poderia reagir e, por isso, decidiu atirar”, disse.

Apesar do menor confessar ser o autor dos disparos, a Polícia segue investigando, pois há desconfiança de que o jovem possa estar encobrindo algum comparsa.