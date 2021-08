Confira as ocorrências policiais deste final de semana em Guarapari. Na tarde de sexta (06) policiais militares abordaram um indivíduo no Bairro Santa Mônica e com ele localizaram 68 pinos de cocaína e 04 pinos grandes da mesma substância, 06 pedras de crack e R$ 50,00 em espécie.

Mandado de prisão. Durante a abordagem os policiais ainda detectaram que o indivíduo se encontrava com mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos o material e indivíduo foram conduzidos a 5ª Delegacia regional de Guarapari.

Menores. Ainda na tarde de sexta, uma guarnição da polícia apreendeu no bairro Santa Mônica, dois menores em flagrante enterrando em um terreno baldio uma sacola contendo 70 pinos de cocaína, 36 buchas de maconha, 120 pedras de crack e R$ 88,95 em espécie. Diante dos fatos o material e os menores foram apreendidos e encaminhados a 5ª Delegacia regional de Guarapari.

Mais drogas. Ainda na tarde de domingo (08), no Bairro São José, policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita escondendo uma sacola em um terreno baldio, que ao avistar os policiais tentou empreender fuga, mas foi alcançado. Durante a busca pessoal foram encontrados em posse do indivíduo 14 pedras de crack, R$22,00 reais em espécie e um aparelho celular.

Já na sacola foi encontrado 02 buchas grandes de maconha, 01 pedaço grande e 01 pedaço pequeno da mesma sustância, 09 pinos de cocaína, 05 isqueiros e 07 sedas, além de material para embalo dos entorpecentes. Diante dos fatos o material e o indivíduo que e menor de idade foram conduzidos pra delegacia de Guarapari.