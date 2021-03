O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, está de volta ao cenário político. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin anulou nesta segunda-feira (8), todas as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato.

Ministro do Supremo Tribunal Federal considerou que 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Com essa decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Ele agora pode ser candidato a presidente em 2022. Agora, os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal, à qual caberá dizer se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados e reaproveitados.

“Com a decisão, foram declaradas nulas todas as decisões proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba e determinada a remessa dos respectivos autos para à Seção Judiciária do Distrito Federal”, diz nota à imprensa do gabinete do ministro.