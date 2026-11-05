ES Gás anuncia 30 novas vagas para formação de gasistas no Espírito Santo; metade será destinada a mulheres

Quinze profissionais capixabas concluíram a primeira edição do Programa de Formação de Gasistas do Espírito Santo. A entrega dos certificados foi realizada na terça-feira (3), na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES), em uma cerimônia que também marcou o anúncio de uma nova turma, com 30 vagas gratuitas.

A iniciativa é promovida pela ES Gás, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-ES) e a FINDES. As vagas serão integralmente custeadas pela distribuidora de gás natural, e 50% delas serão destinadas a mulheres, como forma de ampliar a participação feminina em uma atividade profissional historicamente ocupada por homens.

As aulas da nova turma estão previstas para começar em fevereiro de 2027. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 23 de novembro de 2026 e 22 de janeiro de 2027, pela página de carreiras do Grupo Energisa.

A formação busca atender à crescente demanda por profissionais qualificados no setor de gás natural. Atualmente, a rede de distribuição da ES Gás atende mais de 100 mil clientes em 14 municípios capixabas. Com a expansão da infraestrutura, aumenta também a necessidade de trabalhadores capacitados para instalar, realizar manutenção e inspecionar redes internas em residências, estabelecimentos comerciais e indústrias.

Segundo o diretor-presidente da ES Gás, Raphael Pereira, a iniciativa contribui para preparar profissionais locais e ampliar as oportunidades de emprego no próprio Estado.

O programa também fortalece a estrutura de qualificação técnica do SENAI-ES. As atividades teóricas e práticas são realizadas na unidade de Araçás, em Vila Velha, onde funciona o primeiro Laboratório de Gás Natural e Biometano do Espírito Santo, inaugurado em outubro de 2025 com apoio da ES Gás.

Para o diretor regional do SENAI-ES, Geferson Santos, a parceria permite desenvolver profissionais preparados para acompanhar as novas demandas tecnológicas e operacionais do setor, além de contribuir para a competitividade da indústria capixaba.

O presidente da FINDES, Paulo Baraona, destacou que a formação profissional alinhada às necessidades do mercado é uma das estratégias para atender às demandas das empresas e fortalecer novas cadeias produtivas no Espírito Santo.

Quem pode participar?

Para concorrer a uma das 30 vagas, os candidatos precisam atender aos seguintes requisitos:

Ter idade superior a 18 anos;

Possuir Ensino Médio completo;

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

Metade das vagas será reservada para mulheres. Caso não sejam totalmente preenchidas, as oportunidades restantes serão disponibilizadas aos demais candidatos.

Cerimônia reuniu representantes de instituições

A solenidade de formatura contou com a presença de representantes das instituições envolvidas e de autoridades estaduais e municipais.

Participaram o diretor-presidente da ES Gás, Raphael Pereira; o presidente da FINDES, Paulo Baraona; o diretor regional do SENAI-ES, Geferson Santos; o presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, Joel Rangel; o presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), Alexandre Ventorim; e a diretora de Educação do ES em Ação, Tatiana Tristão.

A continuidade do programa busca ampliar a oferta de mão de obra especializada no Espírito Santo, acompanhando o crescimento da distribuição de gás natural e criando novas possibilidades de inserção profissional para os trabalhadores capixabas.

Serviço

Formação de Gasistas ES Gás e SENAI ES

Vagas: 30, gratuitas, sendo 50% afirmativas para mulheres

Inscrições: de 23/11/2026 a 22/01/2027, por meio da plataforma Gupy, neste link:Energisa

Requisitos: idade superior a 18 anos e Ensino Médio completo e Carteira de Habilitação categoria B ou superior.

Início das aulas: fevereiro de 2027

Local: SENAI ES, unidade Araçás, Vila Velha