O mercado financeiro brasileiro operou em viés de baixa e forte volatilidade nesta quarta-feira (18 de novembro de 2026), pressionado tanto por fatores domésticos quanto externos. Investidores mantiveram o foco voltado à sessão do Senado Federal destinada à análise dos destaques do projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal, medida tratada como teste crucial para a credibilidade das contas públicas do país.

Por volta das 15h14 (de Brasília), o Ibovespa registrava queda de 1,02%, aos 168.084,14 pontos. Paralelamente, o dólar comercial exibia avanço de 0,96%, cotado a R$ 5,8388, após tocar máxima intradia na casa de R$ 5,8449 (com a cotação superando a barreira psicológica de R$ 5,85 ao longo da sessão). No exterior, o índice DXY — que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes — subia 0,27%, aos 103,761 pontos.

Em Nova York, o principal fundo de índice (ETF) de ações brasileiras negociado no exterior, o EWZ, recuava 2,19%, evidenciando a continuidade do fluxo de saída de capital estrangeiro. Dados consolidados da B3 mostram que, apenas nos primeiros dezesseis dias de novembro, os investidores internacionais retiraram R$ 5,34 bilhões da bolsa local.

Desempenho Setorial e Ações de Destaque

O setor corporativo foi fortemente impactado pela queda nos preços das commodities e pela aversão ao risco.

Petrobras: Os papéis ordinários (PETR3) e preferenciais (PETR4) recuaram 2,67% e 2,66%, respectivamente, pressionados pelo tombo dos contratos futuros de petróleo no mercado internacional. O barril de Brent para janeiro de 2027 cedeu 2,22% (a US$ 91,07), enquanto o WTI para dezembro de 2026 despencou 4,26% (a US$ 82,35).

Vale: Embora o minério de ferro tenha fechado em leve alta de 0,08% na China, as ações da mineradora (VALE3) contrariaram o movimento e cederam 1,91% na B3.

B3: Os papéis da operadora da Bolsa (B3SA3) figuraram entre as maiores baixas do dia, com queda de 3,34%.

Destaque Positivo: Na ponta oposta, as ações da CSN Mineração (CMIN3) saltaram 8%, liderando os ganhos do índice brasileiro.

Mercado de Trabalho e Risco Fiscal

No cenário macroeconômico interno, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua referentes ao terceiro trimestre de 2026. A taxa de desocupação do país recuou para 5,2%, registrando queda de 0,2 ponto percentual na comparação trimestral e de 0,4 ponto percentual frente ao mesmo período de 2025.

Apesar da resiliência do emprego, o foco central do dia permaneceu na agenda legislativa. A votação dos destaques do pacote fiscal no Senado gerou cautela entre analistas, que avaliam se as propostas de contenção de despesas serão suficientes para estancar a trajetória de crescimento da dívida pública. A percepção de risco fiscal impacta diretamente a precificação dos juros futuros e a volatilidade cambial.

Cenário Externo: Nvidia e Ata do Fed

No ambiente internacional, os principais índices acionários dos Estados Unidos operaram de forma mista: o S&P 500 subia 0,11%, o tecnológico Nasdaq avançava 0,73%, enquanto o Dow Jones recuava 0,71%.

A atenção do mercado global esteve voltada para a gigante de tecnologia Nvidia, cujas ações registraram queda de 2,15% mesmo após a companhia reportar um lucro líquido de US$ 65,29 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2027 — o dobro do apurado no mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado por ação (US$ 2,68) superou as expectativas da média de analistas da FactSet (US$ 2,48), mas o resultado refletiu dúvidas persistentes sobre a sustentabilidade do ciclo de investimentos em inteligência artificial.

Complementando a pauta externa, investidores analisaram a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), buscando pistas sobre os próximos passos da política monetária americana e a flexibilização dos juros diante do cenário inflacionário.