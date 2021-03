O SINE de Anchieta está com 44 vagas abertas para vários cargos. De acordo com o SINE as vagas poderão sofrer alteração sem aviso prévio. Para cada vaga será respeitado o limite de encaminhamento determinado pela empresa.

OBS.: comparecer ao SINE com currículo atualizado com foto constando número de PIS; CTPS, documentos pessoais, comprovante de residência e o cartão da estratégia de saúde da família (ESF).

Horário de atendimento: via telefone: das 8h às 12 horas – endereço: av. marechal Deodoro da Fonseca, s/n – centro, Anchieta Telefone: 28 3536-3488. – Novos cadastros e atualizações só serão feitos quando o trabalhador vier se candidatar a uma vaga em aberto. Para assim, evitar aglomerações.